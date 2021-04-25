Девочка упала из-за оборвавшегося каната в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле

Девочка упала из-за оборвавшегося каната в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На детской площадке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле девочка упала с высоты двух метров из-за того, что оборвался канат.

Инцидент произошел 25 апреля, около 17.00. Девочка забиралась по канату, но в один момент он оборвался, в результате чего ребенок упал на землю. Скорую медицинскую помощь вызвали свидетели происходящего. Девочка была госпитализирована, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В данном парке регулярно проводятся необходимые проверки, рассказали редакции TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила. После случившегося подрядчик, который обслуживает территорию, вновь проверит все конструкции в экопарке.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в Среднеуральске школьник на уроке физкультуры во время игры в «Цепи кованые» получил перелом позвоночника. Родители мальчика потребовали от руководства школы возместить ущерб, но получили отказ.

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