Два деревянных дома вспыхнули в Березовском

Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Инцидент произошел вечером 25 апреля. Отмечается, что сначала пожар произошел в одном строение, но из-за плотной застройки огонь быстро перешел на второй дом и надворные постройки. На место инцидента пожарные прибыли спустя семь минут, как поступило сообщение о возгорании.
Также тушение осложняется сильным ветром. На данный момент пожар устраняют 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала. За один час пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Спасатели пытаются ликвидировать открытое горение.
Напомним, 25 апреля в комнате общежития по улице Розы Люксембург в Сысерти произошел пожар, в котором погиб пятилетний ребенок.