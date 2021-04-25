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Два деревянных дома вспыхнули в Березовском

Два деревянных дома загорелись в Березовском на улице Щорса, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 25 апреля. Отмечается, что сначала пожар произошел в одном строение, но из-за плотной застройки огонь быстро перешел на второй дом и надворные постройки. На место инцидента пожарные прибыли спустя семь минут, как поступило сообщение о возгорании.

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Также тушение осложняется сильным ветром. На данный момент пожар устраняют 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала. За один час пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. Спасатели пытаются ликвидировать открытое горение.

Фото:пресс-служба МЧС по Свердловской области

Напомним, 25 апреля в комнате общежития по улице Розы Люксембург в Сысерти произошел пожар, в котором погиб пятилетний ребенок.

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