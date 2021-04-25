Два деревянных дома вспыхнули в Березовском

Инцидент произошел вечером 25 апреля. Отмечается, что сначала пожар произошел в одном строение, но из-за плотной застройки огонь быстро перешел на второй дом и надворные постройки. На место инцидента пожарные прибыли спустя семь минут, как поступило сообщение о возгорании.