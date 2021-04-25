Грузовик снес пешеходный мост под Екатеринбургом и скрылся

Инцидент произошел 24 апреля 2021 года вблизи поворота на Ганину Яму на 42-м километре ЕКАД. Конструкция моста рухнула после того, как под ней проехало негабаритное транспортное средство. Подозреваемый водитель грузовика MAN скрылся с места ДТП. По оперативным данным он задержан и дал показания, сообщает Е1.
Задержанным оказался мужчина 1979 года рождения, с водительским стажем 22 года, владеет правами на управление транспортом категории B, C, D, E. В момент аварии он перевозил из Асбеста в Елабугу спецоборудование для сортировки и обработки камней, поясняет руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
В отношении мужчины составят пять административных протоколов за нарушение прав дорожного движения и за повреждение моста. В результате водителю грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей, либо лишение водительских прав, а также может грозить административный арест на срок до 15 суток.
Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения об оперативном устранении последствий аварии.
Обрушившийся мост заблокировал движение на проезжей части в обе стороны. В результате образовался большой затор транспортных средств. По словам очевидцев, водителям автомобилей приходилось резко тормозить из-за плохой видимости.
На месте ДТП обеспечивали движение несколько нарядов ГИБДД до приезда спецтехники, которая убрала обрушившуюся конструкцию с дороги. Движение транспорта было восстановлено. Пострадавших нет.
Напомним, грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся под Нижним Тагилом. Авария произошла 22 апреля 2021 года в 14:15 на 24-м километре автодороги, недалеко от села Покровского под Нижним Тагилом.