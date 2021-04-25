Из-за забытого паспорта девочка-подросток не смогла уехать из Екатеринбурга домой

15-летняя девочка из Новоуральска не смогла вернуться из Екатеринбурга домой, поскольку забыла паспорт. У школьницы был с собой электронный билет, но ее все равно не пустили на автобус.

Инцидент произошел 25 апреля на Северном автовокзале. По словам мамы девочки Анны, у дочери с собой была фотография паспорта и ученический билет, в котором прописаны имя и фамилия. В результате женщина позвонила на вокзал, пытаясь выяснить, по какой причине ее дочь не пускают на автобус. Ей сообщили, что можно приобрести билет на вокзале, тогда паспорт не потребуется. Дочь, пока ждала автобус, потратила деньги на вкусняшки, у нее с собой ничего не осталось. Вспомнили, что у нее есть с собой школьная карта-пропуск, я перевела на нее деньги,рассказала Анна изданию Е1. Таким образом, школьница купила билет на следующий автобус, который выезжал в 17.00. По словам женщины, на вокзале могли «войти в положение». На Северном автовокзале прокомментировали ситуацию и заявили, что фотография паспорта не является документом. Напомним, 20 апреля в Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса на неизвестной остановке из-за того, что у нее не прошла оплата проезда. Девочка испугалась и расплакалась. «Плакала и потерялась»: школьницу высадили из автобуса в Екатеринбурге

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