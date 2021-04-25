Пострадавший рыбак эвакуирован спасателями из Нижнего Тагила

Происшествие случилось 24 апреля 2021 года в двух километрах от поселка Черноисточинск. На берегу пруда у рыбака произошла травма и он не смог передвигаться, сообщается в паблике «Центра защиты населения» в Instagram.
Приехавшие на место тагильские спасатели оказали первую необходимую помощь. У мужчины оказалась сломана голень правой ноги. Он транспортирован в лежачем состоянии через лес и госпитализирован в больницу.
Напомним, 20 апреля 2021 года спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» осуществили выезд на территорию Нижнетагильского пруда в районе поселка Запрудный, где на льдине находятся два рыбака.