Пятилетний ребенок погиб в пожаре в Сысерти

Возгорание произошло 25 апреля 2021 года в комнате общежития по улице Розы Люксембург в Сысерти. В результате пожара с диагнозом «острое отравление угарным газом» госпитализированы двое детей 2018 года рождения. Еще один ребенок, 2016 года рождения, скончался в машине скорой медицинской помощи. Предварительная причина смерти — отравление газами горения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.