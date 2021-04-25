Пятилетний ребенок погиб в пожаре в Сысерти

Возгорание произошло 25 апреля 2021 года в комнате общежития по улице Розы Люксембург в Сысерти. В результате пожара с диагнозом «острое отравление угарным газом» госпитализированы двое детей 2018 года рождения. Еще один ребенок, 2016 года рождения, скончался в машине скорой медицинской помощи. Предварительная причина смерти — отравление газами горения, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате игры ребенка с зажигалкой. Родители пострадавших детей ранее привлекались к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей». Семья состоит на учете в ПДН территориального ОВД, отмечает начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
В результате пожара из здания эвакуировано 53 человека, из них 13 детей.
Следствием выясняются все обстоятельства инцидента, проведён опрос свидетелей, осмотр места происшествия, устанавливается точный очаг возгорания, выясняются причины, которые повлекли трагедию.
Напомним, 23 апреля 2021 года четверо детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Утес в Пермском крае. Дети находились в это время в здании без присмотра взрослых, их спасти не удалось.