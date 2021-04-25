Вчера, 21:44ПроисшествияФото: pixabay

У погибшего во время взрыва гранаты в Новоуральске мужчины остался ребенок-инвалид

Во время взрыва гранаты в многоэтажном жилом доме в Новоуральске погиб мужчина и 19-летняя девушка. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали знакомые погибших.

По их словам, мужчина получил гранату от деда. Что именно он с ней делал и почему произошел взрыв остается неизвестным. Знакомые отметили, что из-за взрыва уральцу оторвало руку, а девушке осколком пробило голову. У погибшего остался ребенок-инвалид.

Напомним, взрыв прогремел 24 апреля 2021 года в 23.00 в жилом доме на пересечении улиц Первомайской и Садовой. В Следственном органе информация не подтверждается и не опровергается. Комментариев правоохранительные органы не дают.

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