В многоэтажке Новоуральска взорвалась граната

В многоэтажке Новоуральска взорвалась граната
Сегодня, 13:50ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В многоэтажном жилом доме в Новоуральске взорвалась граната.

Взрыв прогремел 24 апреля 2021 года в 23:00 в жилом доме на пересечении улиц Первомайской и Садовой в Новоуральске, сообщает Е1.

Как отмечается в городском сообществе во «ВКонтакте», на месте инцидента, могла взорваться боевая граната. По предварительным данным, есть два погибших человека.

В Следственном органе информация не подтверждается и не опровергается. Комментариев правоохранительные органы не дают.

Напомним, 28 марта 2021 года в результате взрыва на третьем этаже жилого дома в Екатеринбурге 31-летний мужчина был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, однако эта информация не соответствует действительности. Полицейские рассказали, что предварительной причиной считается взрыв паров бензина из пятилитровой канистры.

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