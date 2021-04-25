В многоэтажке Новоуральска взорвалась граната

Напомним, 28 марта 2021 года в результате взрыва на третьем этаже жилого дома в Екатеринбурге 31-летний мужчина был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, однако эта информация не соответствует действительности. Полицейские рассказали, что предварительной причиной считается взрыв паров бензина из пятилитровой канистры.