«В морг тебе надо»: москвичка сняла на видео издевательства над бабушкой в больнице

Пациента терапевтического отделения в Москве сняла на видео, как медицинская сестра, находясь, по словам девушки, в состоянии алкогольного опьянения, кричала матом на пожилую женщину.

После ругательств на видео можно услышать хлопки, которые напоминают удары, а пенсионерка начинает кричать. Врач потребовала, чтобы пожилая женщина перестала кричать, иначе ей вырвут ногу, убьют и отвезут в морг. Снявшая ролик девушка рассказала, что была напугана подобным отношением, поэтому приняла решение прервать лечение. Она отметила, что после выписки администрация больницы принесла ей извинения, а также предложила лечиться в условиях «повышенной комфортности». После появления видеоролика в сети Департамент здравоохранения Москвы начал проверку Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. В ведомстве отметили, что считают данное поведение недопустимым, пишет РИА Новости. На место инцидента выехали представители Депздрава и службы медицинской инспекции, также в больницу был вызван главврач Александр Митичкин. Издание «Подъем» пишет, что Митичкин дал поручение провести служебное расследование. Также, по информации издания Baza, видеозапись привлекла внимание Следственного комитета. Видео: Baza

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