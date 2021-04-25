«В морг тебе надо»: москвичка сняла на видео издевательства над бабушкой в больнице

«В морг тебе надо»: москвичка сняла на видео издевательства над бабушкой в больнице
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пациента терапевтического отделения в Москве сняла на видео, как медицинская сестра, находясь, по словам девушки, в состоянии алкогольного опьянения, кричала матом на пожилую женщину.

После ругательств на видео можно услышать хлопки, которые напоминают удары, а пенсионерка начинает кричать. Врач потребовала, чтобы пожилая женщина перестала кричать, иначе ей вырвут ногу, убьют и отвезут в морг.

Снявшая ролик девушка рассказала, что была напугана подобным отношением, поэтому приняла решение прервать лечение. Она отметила, что после выписки администрация больницы принесла ей извинения, а также предложила лечиться в условиях «повышенной комфортности».

После появления видеоролика в сети Департамент здравоохранения Москвы начал проверку Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. В ведомстве отметили, что считают данное поведение недопустимым, пишет РИА Новости.

На место инцидента выехали представители Депздрава и службы медицинской инспекции, также в больницу был вызван главврач Александр Митичкин. Издание «Подъем» пишет, что Митичкин дал поручение провести служебное расследование.

Также, по информации издания Baza, видеозапись привлекла внимание Следственного комитета.

Видео:Baza

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