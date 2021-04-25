«В реанимации в тяжелом состоянии»: на Урале легковушка сбила двух мужчин

На трассе Краснотурьинск — Карпинск легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Один из них в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел ночью 24 апреля 2021 года. 23-летний водитель легкового автомобиля KIA Spectra сбил пешеходов на дороге. Пострадавшими оказались мужчины 2001 и 1994 года рождения, сообщает Е1. 20-летнему молодому человеку были нанесены незначительные травмы. 27-летний мужчина госпитализирован реанимационной бригадой в тяжелом состоянии. У него диагностированы переломы правого бедра и голени, ушиб головного мозга. Очевидцы рассказывали, что четверо мужчин шли вдоль проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Среди них был несовершеннолетний подросток. Все они находились в алкогольном опьянении. По словам водителя, он поздно увидел пешеходов, начал торможение, но не успел. На данный момент сотрудниками ГИБДД проводятся контрольные мероприятия. Напомним, 21 апреля 2021 года, сдавая задним ходом водитель грузовика наехал на двух мальчиков в Серове. Один из ребят получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Один находится в коме: мальчиков 7 и 8 лет сбил грузовик в Серове

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