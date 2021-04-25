Водитель иномарки погиб в ДТП на екатеринбургской трассе

ДТП произошло ночью 25 апреля 2021 года в 03:55 на 37 километре автодороги Полевской — Екатеринбург. Водитель Toyota Corolla в результате съезда автомобиля с проезжей части, врезался в бетонный блок. В результате наезда на препятствие, транспортное средство опрокинулось. За рулем был 36-летний водитель, который скончался от полученных травм до приезда медицинской помощи. Установлено, что он не был пристегнут ремнями безопасности, сообщается в паблике «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».