Водитель иномарки погиб в ДТП на екатеринбургской трассе

ДТП произошло ночью 25 апреля 2021 года в 03:55 на 37 километре автодороги Полевской — Екатеринбург. Водитель Toyota Corolla в результате съезда автомобиля с проезжей части, врезался в бетонный блок. В результате наезда на препятствие, транспортное средство опрокинулось. За рулем был 36-летний водитель, который скончался от полученных травм до приезда медицинской помощи. Установлено, что он не был пристегнут ремнями безопасности, сообщается в паблике «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».
Сотрудниками ГИБДД проведены контрольные мероприятия по замерам, составлению документов, опросу свидетелей. Осмотр места происшествия показал неудовлетворительные дорожные условия на данном участке дороги, износ и разрушение дорожной разметки.
Дополнительно выяснено, что погибший мужчина лишен прав на управление транспортным средством и уже привлекался за нарушение ПДД к административной ответственности. Наличие алкоголя в крови и окончательная причина аварии будет установлена в ходе следствия.
Напомним, 16 апреля 2021 года на автодороге Екатеринбург — Тюмень случилось массовое ДТП с пятью автомобилями, в том числе большегрузами. В результате аварии один из участников получил смертельные травмы. Еще четверо пострадали, им понадобилась медицинская помощь.