Водитель иномарки погиб в ДТП на екатеринбургской трассе

Водитель иномарки погиб в ДТП на екатеринбургской трассе
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте»
На трассе автодороги Полевской — Екатеринбург водитель легковушки съехал в кювет. Автомобилист погиб на месте.

ДТП произошло ночью 25 апреля 2021 года в 03:55 на 37 километре автодороги Полевской — Екатеринбург. Водитель Toyota Corolla в результате съезда автомобиля с проезжей части, врезался в бетонный блок. В результате наезда на препятствие, транспортное средство опрокинулось. За рулем был 36-летний водитель, который скончался от полученных травм до приезда медицинской помощи. Установлено, что он не был пристегнут ремнями безопасности, сообщается в паблике «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».

Сотрудниками ГИБДД проведены контрольные мероприятия по замерам, составлению документов, опросу свидетелей. Осмотр места происшествия показал неудовлетворительные дорожные условия на данном участке дороги, износ и разрушение дорожной разметки.

Дополнительно выяснено, что погибший мужчина лишен прав на управление транспортным средством и уже привлекался за нарушение ПДД к административной ответственности. Наличие алкоголя в крови и окончательная причина аварии будет установлена в ходе следствия.

Напомним, 16 апреля 2021 года на автодороге Екатеринбург — Тюмень случилось массовое ДТП с пятью автомобилями, в том числе большегрузами. В результате аварии один из участников получил смертельные травмы. Еще четверо пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

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