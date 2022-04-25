88-летняя женщина неделю сидит запертая в квартире без еды и воды в Екатеринбурге

88-летняя женщина неделю сидит запертая в квартире без еды и воды в Екатеринбурге
88-летняя женщина неделю сидит запертая в квартире без еды и воды в Екатеринбурге
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: 1МI
Пожилая 88-летняя екатеринбурженка закрыта в своей квартире уже неделю и не может открыть дверь и выйти.

Тревогу подняли ее соседка и сотрудница соцслужбы, часто приходящая к соседке пенсионерки, пишет Е1.

По словам соседки и социальной работницы, для того, чтобы вытащить женщину из «заточения», они даже вызывали полицейских. Однако двоюродная сестра пенсионерки, которая живет в соседнем подъезде, вскрывать дверь не разрешила, а без разрешения родственников полицейские не могут ничего сделать.

Соседка также добавила, что последний раз пожилая женщина выходила из дома 19 апреля. В магазине у нее ухудшилось самочувствие, она вернулась к себе и с того момента не может подняться с кровати.

Сегодня, 25 апреля, сестра дала согласие на вскрытие двери, однако не входной, а балконной. На данный момент пенсионерку еще не вытащили.

Напомним, в Нижнем Тагиле в доме на улице Пархоменко произошел взрыв газа, в результате чего пострадала пожилая женщина. Она была госпитализирована в больницу с 20% ожогов тела. Вскоре после этого она скончалась. Остальные жильцы не пострадали.

Сюжеты:
Новости УрФО
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