Автобус без тормозов влетел в жилой дом в Санкт-Петербурге

Одна из очевидиц написала в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн СПб», что автобус проехал в нескольких метрах от нее на значительной скорости. Также благодаря другим свидетелям произошедшего известно, что водитель сказал сотруднику ДПС, что причиной аварии послужила неисправность руля и тормозов.