Автобус без тормозов влетел в жилой дом в Санкт-Петербурге

Автобус без тормозов влетел в жилой дом в Санкт-Петербурге
Автобус без тормозов влетел в жилой дом в Санкт-Петербурге
Сегодня, 18:12ПроисшествияФото: 1МI
Автобус №128 въехал в дом на перекрестке Большой Пушкарской — Каменноостровского в Санкт-Петербурге. ДТП случилось ночью 25 апреля 2022 года.

Пострадавших в данном происшествии нет. Людей в транспорте в это время не было, пишет «Коммерсантъ».

Одна из очевидиц написала в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн СПб», что автобус проехал в нескольких метрах от нее на значительной скорости. Также благодаря другим свидетелям произошедшего известно, что водитель сказал сотруднику ДПС, что причиной аварии послужила неисправность руля и тормозов.

Напомним, 22 апреля 2022 года в Екатеринбурге женщина сбила 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка отвезли в больницу с переломом ноги.

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