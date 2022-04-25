Автобус без тормозов влетел в жилой дом в Санкт-Петербурге

Пострадавших в данном происшествии нет. Людей в транспорте в это время не было, пишет «Коммерсантъ».
Одна из очевидиц написала в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн СПб», что автобус проехал в нескольких метрах от нее на значительной скорости. Также благодаря другим свидетелям произошедшего известно, что водитель сказал сотруднику ДПС, что причиной аварии послужила неисправность руля и тормозов.
Напомним, 22 апреля 2022 года в Екатеринбурге женщина сбила 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка отвезли в больницу с переломом ноги.