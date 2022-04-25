Мигранты в Екатеринбурге сломали забор на кладбище и воровали оградки

Мигранты воровали оградки с могил на кладбище в Екатеринбурге

На Восточном кладбище в Екатеринбурге мигранты проделали в заборе дыру и воровали оградки. Они сдавали их на металлолом.

Злоумышленников спугнули очевидцы. В результате они бросили свои автомобили и скрылись, пишет Е1. Кроме оградок, по словам очевидцев, мужчины уносили с могил столики и ящики. Смотритель кладбища рассказал, что неизвестных заметила бабушка. Она к ним подошла и спросила, чем они занимаются. Однако в ответ ей посыпались угрозы. Тогда она обратилась к сторожу, который вызвал смотрителя. Он также рассказал, что демонтаж надгробий и металлических ограждений производился для продаже. Пока не ясен точный ущерб. Он добавил, что часть награбленного осталась в двух машинах, а на третьей злоумышленники скрылись. Полиция Екатеринбурга по данному факту начала проверку. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего, а подозреваемые уже задержаны.

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