Мигранты в Екатеринбурге сломали забор на кладбище и воровали оградки

Мигранты в Екатеринбурге сломали забор на кладбище и воровали оградки
Мигранты в Екатеринбурге сломали забор на кладбище и воровали оградки
Сегодня, 08:44ПроисшествияФото: 1MI

Мигранты воровали оградки с могил на кладбище в Екатеринбурге

На Восточном кладбище в Екатеринбурге мигранты проделали в заборе дыру и воровали оградки. Они сдавали их на металлолом.

Злоумышленников спугнули очевидцы. В результате они бросили свои автомобили и скрылись, пишет Е1.

Кроме оградок, по словам очевидцев, мужчины уносили с могил столики и ящики.

Смотритель кладбища рассказал, что неизвестных заметила бабушка. Она к ним подошла и спросила, чем они занимаются. Однако в ответ ей посыпались угрозы. Тогда она обратилась к сторожу, который вызвал смотрителя.

Он также рассказал, что демонтаж надгробий и металлических ограждений производился для продаже. Пока не ясен точный ущерб. Он добавил, что часть награбленного осталась в двух машинах, а на третьей злоумышленники скрылись.

Полиция Екатеринбурга по данному факту начала проверку. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего, а подозреваемые уже задержаны.

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