Мигранты в Екатеринбурге сломали забор на кладбище и воровали оградки

Злоумышленников спугнули очевидцы. В результате они бросили свои автомобили и скрылись, пишет Е1.
Кроме оградок, по словам очевидцев, мужчины уносили с могил столики и ящики.
Смотритель кладбища рассказал, что неизвестных заметила бабушка. Она к ним подошла и спросила, чем они занимаются. Однако в ответ ей посыпались угрозы. Тогда она обратилась к сторожу, который вызвал смотрителя.
Он также рассказал, что демонтаж надгробий и металлических ограждений производился для продаже. Пока не ясен точный ущерб. Он добавил, что часть награбленного осталась в двух машинах, а на третьей злоумышленники скрылись.
Полиция Екатеринбурга по данному факту начала проверку. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего, а подозреваемые уже задержаны.