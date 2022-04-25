После взрыва газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку

После взрыва газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
После взрыва газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
Сегодня, 08:22ПроисшествияФото: 1MI

Пенсионерка пострадала во время взрыва газа в Нижнем Тагиле

После того, как 24 апреля в жилом доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа, прокуратура начала проверку.

Поставлено на контроль проведение мероприятий по проверке устойчивости конструкции дома.

По предварительным данным, вечером 24 апреля в квартире на пятом этаже произошел хлопок, повредивший стекла.

В квартире также деформированы внутренние перегородки и двери. На данный момент прорабатываются версии произошедшего, в том числе утечка газа из-за неисправности оборудования.

Жительница квартиры госпитализирована с ожогами.

После завершения проверки прокуратура даст оценку ее результатам, в том числе, насколько соблюдено законодательство при обслуживании и проверке оборудования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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