После взрыва газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку

Поставлено на контроль проведение мероприятий по проверке устойчивости конструкции дома.
По предварительным данным, вечером 24 апреля в квартире на пятом этаже произошел хлопок, повредивший стекла.
В квартире также деформированы внутренние перегородки и двери. На данный момент прорабатываются версии произошедшего, в том числе утечка газа из-за неисправности оборудования.
Жительница квартиры госпитализирована с ожогами.
После завершения проверки прокуратура даст оценку ее результатам, в том числе, насколько соблюдено законодательство при обслуживании и проверке оборудования.