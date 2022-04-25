Пострадавшая при взрыве газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась

Пострадавшая при взрыве газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась
Пострадавшая при взрыве газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: 1MI
Пенсионерка, которая пострадала во время взрыва газа в квартире в Нижнем Тагиле, скончалась. Ее увезли в больницу сразу после происшествия.

О кончине пострадавшей рассказали родственники, пишет ИА «Все Новости».

Напомним, инцидент случился накануне 24 апреля в доме на улице Пархоменко, 40. Хлопок газа произошел на пятом этаже. В это время дома находилась женщина 1936 года рождения.

Взрывная волна выбила окна квартиры и балконные ставни. Также пострадали окна в подъезде. В самой квартире оплавился потолок, повреждена штукатурка, повреждены окна и двери.

По данному инциденту прокуратурой проводится проверка. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе и утечка газа по причине неисправности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиесмертьвзрывНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы