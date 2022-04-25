Пострадавшая при взрыве газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась

О кончине пострадавшей рассказали родственники, пишет ИА «Все Новости».
Напомним, инцидент случился накануне 24 апреля в доме на улице Пархоменко, 40. Хлопок газа произошел на пятом этаже. В это время дома находилась женщина 1936 года рождения.
Взрывная волна выбила окна квартиры и балконные ставни. Также пострадали окна в подъезде. В самой квартире оплавился потолок, повреждена штукатурка, повреждены окна и двери.
По данному инциденту прокуратурой проводится проверка. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе и утечка газа по причине неисправности.