Пострадавшая при взрыве газа на Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась

Пенсионерка, которая пострадала во время взрыва газа в квартире в Нижнем Тагиле, скончалась. Ее увезли в больницу сразу после происшествия.

О кончине пострадавшей рассказали родственники, пишет ИА «Все Новости». Напомним, инцидент случился накануне 24 апреля в доме на улице Пархоменко, 40. Хлопок газа произошел на пятом этаже. В это время дома находилась женщина 1936 года рождения. Взрывная волна выбила окна квартиры и балконные ставни. Также пострадали окна в подъезде. В самой квартире оплавился потолок, повреждена штукатурка, повреждены окна и двери. По данному инциденту прокуратурой проводится проверка. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе и утечка газа по причине неисправности.

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