Пьяный учитель решил покатать учеников и врезался в дерево под Екатеринбургом

Трое подростков пострадали в ДТП с пьяным учителем под Екатеринбургом

Нетрезвый учитель школы решил покатать подростков на трассе «Екатеринбург — Первоуральск» в сторону озера Глухое. В результате он устроил ДТП.

Инцидент произошел вечером 24 апреля. Водитель не обеспечил постоянного контроля за движением машины и допустил съезд с дороги и столкновение с деревом. В результате трое учеников 8 класса пострадали. Все они были госпитализированы. Ещё один учащийся 11 класса не пострадал. Преподаватель прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Установлено, что он был нетрезв. Прокуратура по данному факту начала проверку. По ее результатам будет принято мотивированное решение, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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