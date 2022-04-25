Рабочий погиб после падения с высоты на УВЗ в Нижнем Тагиле

Мужчина сорвался с высоты. Он умер на месте от полученных повреждений.
В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru факт происшествия подтвердили. Там рассказали, что на территории предприятия генподрядчик проводит строительные работы. Один из сотрудников компании сорвался с высоты.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства и причины происшествия расследует специально созданная комиссия подрядной организации,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода».
Напомним, это уже не первый случай гибели работников на территории тагильского завода. С начала 2022 года это уже четвертый случай. 2 февраля у одной из сотрудниц предприятия на рабочем месте стало плохо с сердцем. 25 февраля при осмотре в здарвпункте стало плохо мужчине. 12 апреля на рабочем месте скончался наладчик оборудования. Все сотрудники умерли до прибытия медиков. Они только констатировали смерть.