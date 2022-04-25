Шахту с двумя сотнями горняков затопило в Кузбассе

Шахту с двумя сотнями горняков затопило в Кузбассе
Шахту с двумя сотнями горняков затопило в Кузбассе
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: 1MI
В Кузбассе на водоотливе шахты «Ерунаковская-8» произошел взрыв. По последним данным, погиб один человек. В момент ЧП под землей находились более двух сотен рабочих.

Еще один человек пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. В региональном МЧС гибель одного из шахтеров подтвердили. На данный момент, по данным источников издания, проводится эвакуация.

Они добавляют, что ЧП случилось на трубопроводе на транспортном уклоне. Сейчас он перекрыт.

Напомним, в 2021 году в ноябре на шахте «Листвяжная» Кемеровской области в шахте произошел взрыв. В результате скончался 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Владелец шахты был задержан, а рабочие сообщили, что руководство заставляло работать в условиях повышенного уровня метана.

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