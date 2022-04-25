Сухая трава загорелась на поле возле Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле

Сухая трава загорелась на поле возле Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле
Сухая трава загорелась на поле возле Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Поле с сухой травой загорелось сегодня, 25 апреля, в районе Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле. Весь дым шел в сторону улицы Алтайская.

Из-за ветра огонь быстро распространялся по сухостою. Помимо этого, пламя перекинулось на раскиданные по полю автомобильные покрышки. По словам журналиста TagilCity.ru, оказавшегося на месте событий, дым от пожара шел в сторону Алтайского микрорайона и заволакивал улицу Алтайскую, ухудшая видимость. Огонь тушили два пожарных расчета.

Напомним, в Нижнем Тагиле участились случаи горения сухой травы. Чаще всего они происходят по вине человека. Так, на Лебяжке трое подростков подожгли сухостой возле карьера, а наиболее масштабный пожар в Нижнем Тагиле произошел в районе улицы Вишневая, где выгорел один гектар растительности.

Пожар на поле возле Сухоложского поселка
Фото:TagilCity.ru

Сотрудники МЧС напоминают, что пал сухой травы неконтролируем, и огонь может перекинуться на близлежащие дома и здания. Кроме того, в пожаре гибнут растения, насекомые, мелкие животные и птицы. А утверждение, что сжигание старой травы улучшает рост новой, всего лишь миф.

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