Вместо пьяного учителя за рулем в момент ДТП под Екатеринбургом находился его ученик

Во время дорожной аварии, которая случилась на трассе «Екатеринбург — Первоуральск», за рулем Volkswagen Polo сидел не пьяный учитель, а один из его учеников.

В момент ДТП за рулем автотранспорта сидел парень в красном джемпере, а вовсе не учитель, сообщил один из очевидцев аварии Е1. Также свердловчанин рассказал, что слышал, как подростки обсуждали аккаунт «Делимобиля», который заведен на математика. У них остались соответствующие при аварии следы от ремня безопасности, в ГИБДД это было зафиксировано. В пресс-службе екатеринбургского ГИБДД отметили, что на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. На учителя был составлен административный протокол. Прокуратура также выясняет, почему школьники оказались в одном автомобиле с нетрезвым учителем. Напомним, 24 апреля 2022 года три ученика восьмого класса и один ученик 11 класса из екатеринбургской школы попали в ДТП. Предварительно виновником аварии посчитали нетрезвого молодого учителя математики, который якобы управлял иномаркой. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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