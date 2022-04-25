Вместо пьяного учителя за рулем в момент ДТП под Екатеринбургом находился его ученик

Вместо пьяного учителя за рулем в момент ДТП под Екатеринбургом находился его ученик
Вместо пьяного учителя за рулем в момент ДТП под Екатеринбургом находился его ученик
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: 1МI
Во время дорожной аварии, которая случилась на трассе «Екатеринбург — Первоуральск», за рулем Volkswagen Polo сидел не пьяный учитель, а один из его учеников.

В момент ДТП за рулем автотранспорта сидел парень в красном джемпере, а вовсе не учитель, сообщил один из очевидцев аварии Е1.

Также свердловчанин рассказал, что слышал, как подростки обсуждали аккаунт «Делимобиля», который заведен на математика. У них остались соответствующие при аварии следы от ремня безопасности, в ГИБДД это было зафиксировано.

В пресс-службе екатеринбургского ГИБДД отметили, что на данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. На учителя был составлен административный протокол. Прокуратура также выясняет, почему школьники оказались в одном автомобиле с нетрезвым учителем.

Напомним, 24 апреля 2022 года три ученика восьмого класса и один ученик 11 класса из екатеринбургской школы попали в ДТП. Предварительно виновником аварии посчитали нетрезвого молодого учителя математики, который якобы управлял иномаркой.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтптрассаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы