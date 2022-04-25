Во время штурма школы под Херсоном погиб уральский военный

Во время штурма школы под Херсоном погиб уральский военный
Во время штурма школы под Херсоном погиб уральский военный
Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: 1МI
33-летний военный из Алапаевского района в Свердловской области погиб во время спецоперации в Украине под Херсоном.

Мужчина погиб в момент штурма школы, расположенной в Херсонской области, сообщил Ура.ру руководитель управления молодежной политики Алапаевска Сергей Фрейдин.

У военного остались жена и четырехлетний сын.

Также Фрейдин рассказал, что администрация населенного пункта, где жил погибший, помогла с организацией его похорон.

Свердловчанина посмертно наградили орденом Мужества. Военный был похоронен в поселке, где проживают его родители.

Напомним, недавно в ходе спецоперации погиб 33-летний десантник из Верхотурья.

Сюжеты:
Новости УрФООперация на Украине
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