Во время штурма школы под Херсоном погиб уральский военный

Мужчина погиб в момент штурма школы, расположенной в Херсонской области, сообщил Ура.ру руководитель управления молодежной политики Алапаевска Сергей Фрейдин.
У военного остались жена и четырехлетний сын.
Также Фрейдин рассказал, что администрация населенного пункта, где жил погибший, помогла с организацией его похорон.
Свердловчанина посмертно наградили орденом Мужества. Военный был похоронен в поселке, где проживают его родители.
Напомним, недавно в ходе спецоперации погиб 33-летний десантник из Верхотурья.