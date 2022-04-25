Взрыв газа в доме на Пархоменко в Нижнем Тагиле прокомментировали в ГАЗЭКС

Информация о происшествии поступила диспетчеру 24 апреля вечером. На месте бригада была уже через 10 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшая 86-летняя женщина была госпитализирована. Также было проведено обследование помещения. Отмечается, что кран опуска над газовой плитой был открытым, а на шланге есть следы повреждений.
В пресс-службе заявили, что техобслуживание оборудования было проведено 21 марта.
Напомним, женщина в результате взрыва получила ожоги. Она была госпитализирована. Сегодня 25 апреля стало известно об ее кончине.