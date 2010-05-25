В г. Нижний Тагил двое школьников надругались над 12-тилетней девочкой

Накануне вечером у дома по улице Тимирязева два подростка, 13-ти и 14-ти лет избили сверстницу и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. С заявлением в прокуратуру обратилась мама девочки. Выяснилось, что парни учились с девочкой в одной школе и были знакомы с ней. Как рассказал нам заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району следственного комитета при прокуратуре Евгений Новиков, сейчас выясняются обстоятельства происшедшего, возбуждено уголовное дело.