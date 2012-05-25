Екатеринбургские таксисты ограбили и выкинули клиента

Как только машина свернула на темную безлюдную улицу Маяковского, любезные разговоры с попутчиком закончились. По угрозой ножа неизвестные обчистили екатеринбуржца, забрав сотовый телефон, mp3-плеер и 1 тысячу рублей. Убедившись, что карманы пассажира пусты, мужчины выкинули его из иномарки. Потерпевший подал в полицию заявление о разбойном нападении. Со слов юноши силовики составили фотороботы нападавших.

Злоумышленники засветились через два дня. Сотрудники ДПС выехали на одну из екатеринбургских улиц по сообщению о массовой драке. Хулиганов доставили в дежурную часть города, но за отсутствием доказательств на следующий день отпустили. Спустя некоторое время в драчунах сыщики разглядели тех самых бомбил. У одного из хулиганов оказался украденный мобильник. В автомобиле подозреваемых нашли и другую улику - mp3-плеер. Всех пятерых подозреваемых задержали.

Грабителями оказались уроженцы Киргизии, приехавшие в Екатеринбург на заработки. Трое 20-летних товарищей без особых проблем устроились водителями в такси «Автомиг ». Их соотечественники 17 и 25 лет слонялись по уральской столице без дела. Потерпевший сразу опознал своих обидчиков. Во время очной ставки таксисты «загнали себя в угол" и в итоге сознались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Четверо подозреваемых арестованы, с несовершеннолетнего взята подписка о невыезде.

В городском УМВД отмечают, что руководству «Автомига »стоит задуматься о более тщательном подборе персонала для работы в такси. Водители данной транспортной компании неоднократно задерживались по подозрению в совершении тяжких преступлений.