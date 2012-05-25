На Красном Камне были проблемы с электрообеспечением, которые практически решены
25 мая 2012, 12:07Происшествия
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Около 12 часов дня 24 мая пропал свет во многих домах в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле. По сообщению начальника «Тагилэнергосети» Олега Стаканчикова, случилось короткое замыкание высоковольтного кабеля на одной из подстанций, питающей множество других объектов.
В результате замыкания было отключено электрооборудование, и подача света в квартиры прекратилась. Произошло это на улицах Победы, Карла Либкнехта, части Пархоменко и проспекте Мира.
Вчера «лихорадило» в этом плане весь Красный Камень. Наша компания столкнулась с серьезными проблемами, которые на данный момент удалось решить почти в полном объеме. Мы должны были решить их в течение 24 часов по регламенту, и справились еще быстрее. Единственное, остаются небольшие трудности с домом 9 по улице Карла Либкнехта. Думаю, в ближайшее время их тоже удастся преодолеть рассказал Олег Стаканчиков.
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