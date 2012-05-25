При осмотре машины тагильские полицейские обнаружили гранату

Шестая модель ВАЗа была задержана полицейскими для досмотра. За рулем был 20-летний парень и еще трое пассажиров. При нахождении боеприпаса на место происшествия были вызваны сотрудники ОМОН. Водитель шестерки рассказал полицейским,что нашел гранату на полигоне в поселке Кирпичный. По факту обнаружения находки сейчас проводится проверка.