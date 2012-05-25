При осмотре машины тагильские полицейские обнаружили гранату
25 мая 2012, 11:06Происшествия
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Оказалось, учебно-имитационная модель РГД-5 с запалом и чекой. Обыск произошел вечером около 22 часов 23 мая на перекрестке улиц Пархоменко-Красная в Нижнем Тагиле.
Шестая модель ВАЗа была задержана полицейскими для досмотра. За рулем был 20-летний парень и еще трое пассажиров. При нахождении боеприпаса на место происшествия были вызваны сотрудники ОМОН. Водитель шестерки рассказал полицейским,что нашел гранату на полигоне в поселке Кирпичный. По факту обнаружения находки сейчас проводится проверка.
Пресс-служба Нижнетагильского УМВД сообщает, что в случае нахождения боеприпасов тагильчане должны немедленно сообщить об этом в полицию для собственной безопасности.
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