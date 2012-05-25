Сегодня в Нижнем Тагиле горело здание общежития на проспекте Дзержинского (ВИДЕО)
25 мая 2012, 18:18Происшествия
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25 мая между 13:00 и 14:00 загорелась комната общежития по проспекту Дзержинского, 75. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Пламя вспыхнуло в одной из комнат общежития на третьем этаже. При тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
По сообщению диспетчера службы спасения 01 в Нижнем Тагиле, пострадавших нет. Пользователю портала Tagilcity.ru Славику Милованову удалось снять все произошедшее на камеру.
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