Авария на переезде под Нижним Тагилом: водитель скончался (ФОТО)

Известно, что данный переезд неохраняемый, водители должны проявлять особую бдительность. Однако, что стало причиной ДТП, еще предстоит выяснить. Как рассказал TagilCity.ru пользователь Михаил Люханов, машину протащило порядка 100 метров, кроме того, было частично остановлено движение поездов на Леневку и в Звездный.