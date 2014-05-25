Авария на переезде под Нижним Тагилом: водитель скончался (ФОТО)
25 мая 2014, 09:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Трагедия случилась накануне 24 мая на переезде дороги Леневка-Профилакторий. Итогом стала протараненная легковушка, в которой погиб водитель.
Известно, что данный переезд неохраняемый, водители должны проявлять особую бдительность. Однако, что стало причиной ДТП, еще предстоит выяснить. Как рассказал TagilCity.ru пользователь Михаил Люханов, машину протащило порядка 100 метров, кроме того, было частично остановлено движение поездов на Леневку и в Звездный.
Пользователю удалось сделать несколько фотографий на месте происшествия.
По последним данным, за рулем находился 72-летний пенсионер, который не пропустил товарняк.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото пользователя Михаила Люханова
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей