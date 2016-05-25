В Екатеринбурге мотопатруль устроил погоню за байкером без прав и номеров (ФОТО)

Накануне сотрудники ГИБДД устроили по центру Екатеринбурга погоню за байкером. Молодой человек, ехавший на своем железном коне по улице 8 марта, проигнорировал требование мотопатруля остановиться и попытался скрыться. Двое дорожных полицейских начали преследовать нарушителя.

Во время мотопогони байкер совершил ДТП – он врезался в Subaru, которая двигалась в попутном направлении. Авария обошлась без жертв, только виновник происшествия поранил руку.

Как оказалось, у 33-летнего мужчины не было на мотоцикле номеров, а сам байкер ездил без прав. За эти нарушения, а также за невыполнение требований об остановке, на водителя был составлен административный протокол.

На прошлой неделе подобный инцидент произошел в Нижнем Тагиле: байкер, не имея прав, тоже пытался уехать от полиции. Во время погони мужчина столкнулся с иномаркой. Тогда его и удалось задержать.