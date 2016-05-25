В городе Струнино Владимирской области семья из четырех человек спасалась от пожара, прыгая с балкона 5-го этажа (ВИДЕО)

Как выяснили в МЧС, пожар начался в квартире на четвертом этаже из-за нарушения техники безопасности при обращении с газом. Женщина, живущая в этой квартире, не пострадала. Но едкий дым заполнил квартиру этажом выше. На пятом этаже проживали папа, мама и дети в возрасте 11 месяцев и 3 лет. Отец успел скинуть с балкона ковер. Подбежавшие жители города и соседи растянули его, как батут. Семья приняла решение прыгать вниз. Ситуацию осложнял козырек магазина, примыкавшего к дому.

Первым выбросили 11-месячного малыша. Его поймали стоявшие внизу люди. Следом за ними отправили 3-летнюю девочку. Потом прыгнула мать семейства. За ней, перекрестившись, бросился вниз отец.

После падения малыша постоянно плачет - у него больное сердце. Дочка и её мама не пострадали. А глава семейства получил тяжелую травму позвоночника. В настоящее время он госпитализирован. При этом после падения, мужчина чуть не задохнулся собственным языком. Один из прохожих вовремя разжал ему челюсти.

Огонь удалось потушить за полчаса, но квартира пострадавших выгорела полностью. Очевидцы считают, что если бы пожарные прибыли раньше, последствия были бы менее тяжелыми.

Представители службы МЧС собираются наградить спасителей семейства, сообщается на сайте «Российской газеты».