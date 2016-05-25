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В городе Струнино Владимирской области семья из четырех человек спасалась от пожара, прыгая с балкона 5-го этажа (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В городе Струнино Владимирской области семья из четырех человек спасалась от пожара, прыгая с балкона 5-го этажа (ВИДЕО)

25 мая 2016, 13:25ПроисшествияМарина
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