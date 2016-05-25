В Нижнем Тагиле шутнику, который заминировал железнодорожный вокзал, назначили штраф
25 мая 2016, 11:50ПроисшествияТимофей Данилов
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Незаконную забаву 22-летнего тагильчанина суд оценил в 18,5 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагилстроевским районным судом установлено, что в сентябре 2015 года молодой человек, будучи пьяным, сообщил полицейским по телефону, что в здании ЖД вокзала находится бомба. Позже злоумышленник признался, что он просто решил развлечь себя таким образом.
В результате этой телефонной шутки движение поездов было приостановлено, полицейские и экстренные службы эвакуировали всех пассажиров и работников вокзала.
В феврале суд назначил парню наказание – 480 часов обязательных работ, которые лжеминер уже отбывает. А продолжением истории стало назначение штрафа подсудимому. Теперь тагильчанин также должен будет выплатить 18,5 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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