В Нижнем Тагиле шутнику, который заминировал железнодорожный вокзал, назначили штраф

Тагилстроевским районным судом установлено, что в сентябре 2015 года молодой человек, будучи пьяным, сообщил полицейским по телефону, что в здании ЖД вокзала находится бомба. Позже злоумышленник признался, что он просто решил развлечь себя таким образом.

В результате этой телефонной шутки движение поездов было приостановлено, полицейские и экстренные службы эвакуировали всех пассажиров и работников вокзала.

В феврале суд назначил парню наказание – 480 часов обязательных работ, которые лжеминер уже отбывает. А продолжением истории стало назначение штрафа подсудимому. Теперь тагильчанин также должен будет выплатить 18,5 тысяч рублей.