В поселке под Екатеринбургом сгорело два дома (ФОТО)

Началось возгорание примерно в 4 часа вечера в поселке Прохладный. Местные жители полагают, что сначала вспыхнули надворовые постройки, но ветер практически мгновенно перекинул пламя на соседние дома.

Пока пожарная бригада ехала на вызов, соседи своими силами пытались остановить быстрое распространение пожара: поливали жилища и заборы водой из ведер и шланг.

Кроме того, огонь повредил высоковольтный провод, а также газопровод. По данным МЧС, огненная стихия повредила 300 квадратных метров. На месте происшествия действовали 15 спасателей и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

ФОТО: служба спасения «Сова»

Чтобы пожар не нанес урона вам или вашему имуществу лучше установить пожарную сигнализацию. Это позволит вам сэкономить время на звонке пожарным, а также быстро покинуть опасное помещение. Выбрать пожарную сигнализацию можно пройдя по ссылке: http://abars.ru/katalog-oborudovaniya/pozharnye-sistemy.