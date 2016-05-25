В Свердловской области пьяный водитель грузовика насмерть сбил школьницу (ФОТО)

В 12:30 водитель грузовика «Хово» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате полученных травм 15-летняя девочка-пешеход скончалась. Другие пешеходы, переходившую дорогу одновременно с девочкой, не пострадали.

TagilCity.ru напоминает о том, что рецидив езды в состоянии алкогольного является уголовным преступлением, за сам факт которого правонарушитель может отправиться в тюрьму. Если водитель в состоянии алкогольного опьянения становится виновником ДТП, повлекшего чью-то смерть, он может оказаться за решёткой на срок до 5 лет.