20-летний рабочий упал с девятого этажа в Каменске-Уральском
25 мая 2017, 08:45Происшествия
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В Каменске-Уральском накануне на стройке многоэтажного дома произошло ЧП. С 9-го этажа сорвался 20-летний молодой человек.
Пострадавший оказался уроженцем Таджикистана. Он выполнял на объекте кровельные работы.
С травмами он был доставлен в реанимацию. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, тупую травму живота, переломы костей таза, плеча, пятки и челюсти.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, по факту произошедшего проводится проверка, передает Уралинформбюро.
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