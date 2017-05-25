20-летний рабочий упал с девятого этажа в Каменске-Уральском

Пострадавший оказался уроженцем Таджикистана. Он выполнял на объекте кровельные работы.

С травмами он был доставлен в реанимацию. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, тупую травму живота, переломы костей таза, плеча, пятки и челюсти.