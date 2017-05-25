40-летний мужчина погиб от удара тока во время выгрузки земли из КамАЗа в Красноуфимском районе (ФОТО)
25 мая 2017, 11:10Происшествия
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Прокуратура Красноуфимского района проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины от удара электротоком.
24 мая 40-летний владелец КамАЗа вместе с водителем приехал для разгрузки земли в частное подворье села Крылово.
Он контролировал процесс работы. А в это время при поднятии кузова машины оборвался электропровод и задел мужчину. От удара тока он сразу погиб на месте.
Обстоятельства несчастного случая, приведшего к смерти местного жителя, расследуются, сообщает СУ СК Свердловской области.
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Фото: СУ СК Свердловской области
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