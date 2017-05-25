Четыре человека погибли из-за костра во дворе деревянного дома в Екатеринбурге (ФОТО)

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при возведении костра, пишет Е1.

Костер был бытовой, во дворе сжигался мусор, из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на дом.

Люди погибли, надышавшись продуктами горения, на месте ЧП работают эксперты, пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.