Четыре человека погибли из-за костра во дворе деревянного дома в Екатеринбурге (ФОТО)
25 мая 2017, 17:15Происшествия
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Во время пожара в частном доме на Эльмаше в Екатеринбурге погибли четыре человека.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при возведении костра, пишет Е1.
Костер был бытовой, во дворе сжигался мусор, из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на дом.
Люди погибли, надышавшись продуктами горения, на месте ЧП работают эксперты, пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Фото: Е1
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