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Lada Largus перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Lada Largus перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

25 мая 2017, 12:15Происшествия
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