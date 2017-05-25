Lada Largus перевернулась на крышу после столкновения с внедорожником в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 24 мая на Объездной дороге в Екатеринбурге произошла авария. Lada Largus неслась на большой скорости по автотрассе.

При обгоне Land Cruiser отечественное авто занесло влево, а на отбойнике подбросило вверх. Lada ударилась о капот внедорожника, ее несколько раз перевернуло, и машина встала на крышу.

Как рассказывают очевидцы, из отечественной машины вылетела бутылка пива и даже не разбилась при приземлении, сообщает Е1.RU. В аварии никто не пострадал. Помощь прибывшей на место ДТП машины реанимации никому не понадобилась. Оба водители остались живы.

Автомобили сильно пострадали. У Land Cruiser помято крыло, выбито лобовое стекло.

Фото: Служба спасения СОВА, Екатеринбург