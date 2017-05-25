Не вернувшийся с работы екатеринбуржец был найден мёртвым за гаражами

38-летний мужчина, напомним, пропал 3 мая . В тот вечер он покинул территорию завода, где работал, и больше его никто не видел.

Его труп обнаружили за гаражами около работы. Родственник погибшего предположил, что мужчина захотел в туалет, забежал туда и неудачно упал. На теле нет следов побоев, одежда была целая. О результатах медэкспертизы родственникам пока ничего неизвестно.