Неисправность электропроводки телевизора стала причиной пожара в квартире 79-летней тагильчанки

24 мая, в 18:29, на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом пятиэтажном доме по улице Орджоникидзе. Горели вещи, находившиеся в квартире пожилой женщины 1928 г. р. На вызов немедленно выехали пожарные.

К тушению огня были привлечены шесть огнеборцев и три единицы пожарной техники. За три минуты пожарные справились с огнем. Никто не пострадал, об этом сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.