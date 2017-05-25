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Неисправность электропроводки телевизора стала причиной пожара в квартире 79-летней тагильчанки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неисправность электропроводки телевизора стала причиной пожара в квартире 79-летней тагильчанки

25 мая 2017, 14:15Происшествия
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