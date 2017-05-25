Неисправность электропроводки телевизора стала причиной пожара в квартире 79-летней тагильчанки
25 мая 2017, 14:15Происшествия
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел пожар в жилом доме, где проживает пожилая женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 мая, в 18:29, на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом пятиэтажном доме по улице Орджоникидзе. Горели вещи, находившиеся в квартире пожилой женщины 1928 г. р. На вызов немедленно выехали пожарные.
Короткое замыкание электропроводки телевизора вызвало возгорание. Оно и стало причиной пожара.
К тушению огня были привлечены шесть огнеборцев и три единицы пожарной техники. За три минуты пожарные справились с огнем. Никто не пострадал, об этом сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
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