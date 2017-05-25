Обвиняемый в убийстве матери школьник из Екатеринбурга избежал наказания
25 мая 2017, 19:30Происшествия
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Школьник из Екатеринбурга, которого обвиняли в убийстве матери, избежал наказания за это преступление.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, расследование по делу завершено, но в суд оно ушло без эпизода об убийстве, так как обвиняемый не попадает под ответственность из-за юного возраста.
В отношении школьника проведена экспертиза, которая показала, что во время совершения преступления он был в состоянии аффекта. Ответственность по статье «убийство в состоянии аффекта» наступает с 16 лет. На момент злодеяния мальчику было 15 лет.
Однако, находясь под домашним арестом, подросток совершил кражу и угон машины. За эти преступления ему придется отвечать. Скорее всего, его отправят в спецучреждение для проблемных детей.
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