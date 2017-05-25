Обвиняемый в убийстве матери школьник из Екатеринбурга избежал наказания

Как пишет Е1, расследование по делу завершено, но в суд оно ушло без эпизода об убийстве, так как обвиняемый не попадает под ответственность из-за юного возраста.

В отношении школьника проведена экспертиза, которая показала, что во время совершения преступления он был в состоянии аффекта. Ответственность по статье «убийство в состоянии аффекта» наступает с 16 лет. На момент злодеяния мальчику было 15 лет.

Однако, находясь под домашним арестом, подросток совершил кражу и угон машины. За эти преступления ему придется отвечать. Скорее всего, его отправят в спецучреждение для проблемных детей.