Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Каменске-Уральском
25 мая, 21:50Происшествия
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25 мая в Каменске-Уральском из окна многоэтажки, расположенной на ул. Гражданской, выпала 4-летняя девочка.
Девочка упала из окна третьего этажа многоэтажного дома. С различными травмами ребенок был направлен в медучреждение.
По факту инцидента СУ СК РФ по Свердловской области начало проверку для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает Znak.
15 мая в Каменске-Уральском десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки.
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