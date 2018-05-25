Девочка получила открытый перелом ноги в результате ДТП в Екатеринбурге

Мужчина 1962 г.р., находившийся за рулем автомобиля Audi, объяснил, что виной всему другой автомобиль, который загородил ему обзор улицы. Автомобиль виновника аварии двигался по направлению к ул. Малышева со стороны Чаадаева. В это время другое транспортное средство с зажжённым сигналом левого поворота стояло около нерегулируемого пешеходного перехода. Это и послужило причиной ДТП.