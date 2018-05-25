Лысый мужчина разыскивается после инцидента с девочкой в Нижнем Тагиле
25 мая, 14:45Происшествия
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Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила ищут мужчину, который шел за девочкой и после в подъезде взял ее за куртку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Случай произошел 19 мая, когда девочка возвращалась из магазина.
Семья из Нижнего Тагила обратилась после происшествия в полицию, после того как за ребенком следовал незнакомый мужчина. Он зашел за девочкой в подъезд и дернул ее за куртку. Девочка убежала, а мужчина спешно покинул подъезд.
В пресс-службе УВД сообщили, что по заявлению проводит проверку отдел уголовного розыска.
Проверку проводит уголовный розыск по обращению родителей сообщили в УВД.
В комментарии под новостью об инциденте тагильчане писали, что этот случай не единичный, мужчину уже замечали в центре города.
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