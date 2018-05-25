Укравший благотворительный ящик тагильчанин оказался трудным подростком

По словам тех, кто узнал подростка, ему 16 лет, учится он в школе №49. Однако парень там лишь числится, занятия не посещает и даже оставался на второй год. В школе подросток считается проблемным и педагоги не могут оказать на него влияния. Директор школы №49 отказался комментировать происшествие.