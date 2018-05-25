Укравший благотворительный ящик тагильчанин оказался трудным подростком
Пользователи соцсетей установили личность молодого человека, который 23 мая украл благотворительный ящик с деньгами из кондитерской в центре Нижнего Тагила.
Уже 24 мая продавцу, которая выложила в Сеть запись с моментом кражи, начали приходить сообщения от тагильчан, узнавших парня на видеозаписи.
По словам тех, кто узнал подростка, ему 16 лет, учится он в школе №49. Однако парень там лишь числится, занятия не посещает и даже оставался на второй год. В школе подросток считается проблемным и педагоги не могут оказать на него влияния. Директор школы №49 отказался комментировать происшествие.
Кроме того, по информации МВД, парень состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сотрудники которого не смогли оградить трудного подростка от совершения преступления.
Полиция организовала проверку по факту происшествия. Однако сам молодой человек после совершенной кражи дома не появляется, пишет ИА «Все новости».
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