В Екатеринбурге пропавшего четвероклассника нашли в торговом центре
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Десятилетний мальчик, который пропал 24 мая в Екатеринбурге, был задержан охранниками торгового центра «Карнавал». Мать школьника привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
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Охрана сообщила в полицию, что задержала ребенка, гулявшего без сопровождения взрослых. Правоохранители доставили мальчика в отделение, где за ним приехала мать.
По словам четвероклассника, он хотел провести время без контроля взрослых. Мать школьника привлекли к административной ответственности за позднее сообщение о пропаже сына: женщина обратилась в полицию на следующий день после пропажи ребенка.
Напомним, 24 мая десятилетний мальчик ушел гулять около 16:00 и не вернулся.
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