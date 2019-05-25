В Екатеринбурге пропавшего четвероклассника нашли в торговом центре

Охрана сообщила в полицию, что задержала ребенка, гулявшего без сопровождения взрослых. Правоохранители доставили мальчика в отделение, где за ним приехала мать.

По словам четвероклассника, он хотел провести время без контроля взрослых. Мать школьника привлекли к административной ответственности за позднее сообщение о пропаже сына: женщина обратилась в полицию на следующий день после пропажи ребенка.