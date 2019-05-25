В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика

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Ученик четвёртого класса пропал в Екатеринбурге. Мальчик ушел на улицу около 16:00 и не вернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Приметы школьника: среднего телосложения, рост 150 см, светлые волосы, удлиненная челка, серо-зеленые глаза. Мальчик был одет в штаны, куртку и кроссовки цвета хаки, белую рубашку.
Полицейские патрулируют улицы города, проверяют торговые центры, подъезды домов, точки общепита, где может находиться ребенок.
Всех, кто видел ребенка, просьба сообщить в полицию.
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