В соцсетях жены художника из Нижнего Тагила разместили фейковую запись о его смерти

Друзья, пишу и едва сдерживаю слезы! Не стало с нами замечательного художника, учителя, прекрасного человека, мужа, отца, Костылева Сергея Анатольевича. Мой муж попал в аварию. Спасти его не удалось. Сегодня он скончался в реанимации от полученных травм. Для всех нас это невосполнимая утрата и невыносимо осознавать, что мир потерял такого значимого человека… Пусть земля будет пухом, говорится на странице Ларисы Костылевой.

Фото: Скриншот со страницы Ларисы Костылевой ВКонтакте

Как выяснил TagilCity.ru, пост оказался фейком — Сергей Костылев жив и здоров, находится в поездке в Москве.

О своей «смерти» узнал от знакомых. Кто-то взломал страницу. Чувствую себя прекрасно, заявил TagilCity.ru Сергей Костылев.

Художник предположил, что страницу его жены взломал некий знакомый ему завистник, который уже «проделывал подобные гадости». По словам Костылева, в этот раз недоброжелателя могло спровоцировать то, что живописец получил звание Заслуженного художника России.

Раньше Сергей Костылев оставлял такие выходки безнаказанными, из жалости, но теперь, возможно, предпримет меры, сказал он. Имени завистника художник не сообщил.

Работы Костылева представлены во многих музеях и галереях России и мира. Много лет художник занимался преподаванием живописи на тагильском худграфе — его бывшие студенты уже начали выражать слова соболезнования. Последние годы Сергей Костылев проживает в Перми.