Под Нижним Тагилом два поселка остались без света из-за ураганного ветра
Сегодня, 20:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В пригороде Нижнего Тагила из-за ураганного ветра без электричества остались 400 человек, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
В посёлках Висимо-Уткинск и Сулём сильный ветер повалил деревья, которые упали на линии электропередач. В «Облкоммунэнерго» рассказали, что там работают ремонтники. Электричество планируют дать к 21 часу.
Во время урагана в центре Нижнего Тагила, на Тагилстрое и Голом Камне также были кратковременные отключения света.
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