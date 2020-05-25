По реке сплавлялись шесть человек на двух лодках. Одна из них перевернулась из-за того, что все пассажиры сели на одну сторону, в результате три человека оказались в воде.

Пытаясь выбраться, люди начали хвататься за борт другой лодки, и она тоже перевернулась. Из шeсти челoвек выбраться смoгли только пять. Спасaтели обнaружили утoнувшего мужчину тoлько на слeдующий день на расстoянии одного килoметра вниз по тeчению.

Также в МЧС отметили что, лодки не проходили регистрацию государственной инспекции по маломерным судам, а на пассажирах не было спасательных жилетов.

То что, утонувший мужчина сотрудник ГИБДД, подтвердил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых: